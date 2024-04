TD Synnex France accompagne le lancement de la gamme de PC reconditionnés HP Revitalize. Le constructeur avait dévoilé cette offre en décembre dernier et fait de la France le pays pilote pour sa mise sur le marché. TD Synnex France sera donc aussi la première entité à distribuer l’offre chez le grossiste.

Pour rappel, le programme prévoit des tarifs de l’ordre de 50% de celui du prix d’une machine neuve avec une garantie constructeur d’un an avec retour atelier. La première référence est un portable assez haut de gamme, le HP Elitebook 840 G5 i5. Deux versions 16Go/256Go et 16Go/512Go sont déjà disponibles sur la plateforme InTouch de TD Synnex.

« Nous sommes fiers d’avoir été choisi par HP pour le lancement de leur offre HP Revitalize au sein de leur réseau de revendeurs », commente dans un communiqué Sylvie Afonso, Category Manager HP chez TD SYNNEX. « Offrir à nos clients des PC professionnels reconditionnés de qualité est en parfaite adéquation avec notre politique RSE et pour réduire notre empreinte carbone ainsi que celle de nos clients. »

« Nous sommes ravis de l’arrivée chez TD SYNNEX de cette gamme de produits HP, directement reconditionnés sur le territoire français », ajoute Denis Pioletti, France Amplify Partners & Distribution chez HP. « Cette offre permet désormais à l’ensemble des revendeurs français de bénéficier d’une offre de PC reconditionnés, aux standards de qualité HP, avec un processus d’achat équivalent aux produits neufs ».

HP a prévu d’étoffer rapidement l’offre Revitalize en proposant des extensions de garantie ad hoc, des services de personnalisation et un service de reconditionnement sur mesure pour ses grands clients. Le constructeur a indiqué qu l’offre serait distribuée par les grossistes habituels de la marque, TD Synnex mais aussi Ingram Micro et Also.