Zscaler a annoncé l’acquisition d’Airgap Networks, une startup proposant une plateforme de micro-segmentation réseau, sans agent et conforme à l’approche « confiance zéro ». Fondée en 2019 et basée à Santa Clara, Airgap compte une quarantaine de collaborateurs. Elle a finalisé en avril 2022 un cycle de financement de série A de 13,4 millions de dollars dirigé par Storm Ventures. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

Zscaler prévoit d’intégrer la technologie de segmentation d’Airgap dans son offre SD-WAN Zero Trust, visant ainsi à prévenir les mouvements latéraux des menaces sur les réseaux locaux, tout en éliminant le besoin d’une segmentation basée sur un pare-feu.

Basée sur une architecture proxy, la technologie de segmentation d’Airgap permet d’isoler chaque appareil et de contrôler dynamiquement l’accès en fonction de l’identité et du contexte. Elle permet également de détecter automatiquement les appareils (y compris IoT ou ne pouvant recevoir d’agent) et de désactiver leurs communications non essentielles pour restreindre les risques de violation de données.

« Ensemble, Zscaler et Airgap Networks ont l’opportunité de réinventer tous les aspects de la façon dont les solutions traditionnelles ont abordé la sécurité dans les environnements de campus et de centres de données, en particulier est-ouest », commente dans un communiqué Naresh Kumar, directeur général de la gestion des produits chez Zscaler.

« La combinaison du SD-WAN Zero Trust de Zscaler avec la technologie de segmentation sans agent d’Airgap étendra le Zero Trust au réseau local, protégeant le trafic est-ouest entre les succursales, les campus et les infrastructures OT critiques, offrant une protection complète sans avoir besoin de VPN de site à site », ajoute sur Linkedin Ritesh Agrawal, co-fondateur et PDG d’Airgap Networks.