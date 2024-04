Samsung reçoit près de 6,4 milliards de dollars, l’équivalent de 6,02 milliards d’euros, de subventions de la part des Etats-Unis pour lui permettre d’agrandir son usine de semi-conducteurs à Austin, au Texas, selon l’agence de presse Reuters.

Cette enveloppe a été accordée au fabricant sud-coréen de mémoires dans le cadre du plan américain Chips de relance de la production locale de semi-conducteurs.

Samsung pourrait investir « plus de 40 milliards de dollars dans la région dans les années qui viennent », selon un communiqué du département du Commerce américain, et permettre la « création de plus de 20.000 emplois ».

La société taïwanaise TSMC a également obtenu 6,6 milliards de dollars en avril pour développer sa production de puces aux Etats-Unis dans le cadre du plan Chips. Le mois dernier, l’américain Intel décrochait 8,5 milliards de dollars de subventions de cette manière.