Planisware a bondi de 25% jeudi au terme de sa séance inaugurale à la bourse de Paris. L’éditeur de logiciels en gestion de projet SaaS avait initialement prévu une introduction sur Euronext le 16 octobre dernier, finalement repoussée en raison de conditions de marché trop difficiles. Cette seconde tentative avait figure de test, s’agissant de la plus importante introduction en Bourse d’une société tech depuis celle du spécialiste du cloud OVH en octobre 2021.

« Planisware se félicite du succès de son introduction en bourse. Réalisée dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels, l’IPO a suscité une forte demande de la part d’investisseurs de premier plan, en France et à l’internationale », a déclaré la société dans un communiqué.

Les actions Planisware ont été proposées au prix fixe de 16 euros, ce qui correspond à une capitalisation boursière d’environ 1,1 milliard d’euros. Elles ont clôturé la séance inaugurale légèrement au-dessus de 20 euros.

Un peu plus de 15 millions d’actions ont été mises en vente pour un produit brut d’environ 241 millions d’euros, avec une option de surallocation de 15% d’actions supplémentaires pouvant porter le total à 278 millions d’euros. À l’issue de cette IPO, les fondateurs conserveront une participation majoritaire au capital de l’éditeur.

« Le succès de notre introduction en bourse marque le début d’une nouvelle étape dans le développement de notre entreprise », a commenté Pierre Demonsant, Cofondateur et Président de Planisware. « Nous nous tournons vers l’avenir pour devenir le premier fournisseur de solutions de gestion de projets multi-spécialistes. »

Fondé en 1996, Planisware fournit des solutions pour aider les grandes entreprises et sociétés intermédiaires à concevoir, planifier et délivrer leurs projets. L’éditeur emploie prés de 700 collaborateurs répartis dans 12 bureaux et qui servent 545 clients dans une trentaine de pays.

Sur l’exercice 2023, Planisware a réalisé un chiffre d’affaires de 156 millions d’euros et un résultat net de 41,8 millions d’euros. Sa marge d’Ebitda ajusté était de 33%. Pour l’exercice en cours, il vise une croissance de son chiffre d’affaires de 19,5% et une marge d’Ebitda à nouveau autour de 33%.