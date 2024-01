David Vacca a rejoint Hardis Group en octobre dernier au poste nouvellement créé de directeur des services. Au passage, il est entré au comité exécutif du groupe. Il était jusque-là vice-président de l’unité d’affaires Entreprises pour les marchés de l’énergie, du transport, de l’industrie, de la finance et des services du groupe Thales.

Dans ses nouvelles fonctions, il a vocation à piloter l’ensemble des activités « services » de l’entreprise en France. Il encadre à ce titre les activités de conseil en transformation numérique dirigées par Rémy Dujardin ; les activités de développement d’applications et d’intégration de solutions dirigées par Marc Bourgeat ; les activités d’hébergement et d’infogérance Cloud par Stéphane Cotet ; et les activités dédiées aux secteurs des assurances, des mutuelles et des services financiers dirigées par Johan Cote. Quatre domaines d’activité stratégiques (DAS) qui regroupent 700 collaborateurs sur les 1 500 que compte le groupe.

Il a pour mission de renforcer les synergies entre ces différents domaines d’activité stratégiques. Il est également chargé de renforcer la transversalité des offres de transformation digitale dans les secteurs où le groupe dispose d’une forte expertise métier et IT : assurance, services financiers, luxe, retail, transport et logistique, manufacturing, énergie et services. Enfin, il doit renforcer les synergies commerciales avec les autres activités du groupe : l’édition de logiciels d’exécution logistique et l’intégration autour des solutions de Salesforce.