La rédaction de Channelnews tiendra ce jour un live de deux heures depuis le salon IT Partners. Nous recevrons pour l’occasion :

Olivier Marty, directeur général d’Absys Informatique

Tanguy Moreux, directeur associé de Naitways

Jeremie Ktorza, directeur de la BU Informatique de DFM

Delphine Cuynet, directrice générale d’Eben

Didier Labelle, directeur commercial du groupe Reel IT

Lionel Vargel, directeur général de My Digital Spirit

Alexandre Lorey, PDG d’Yneia

Bruno Zaccone DG d’Infinigate France

Jérôme Comin, président de Resadia

Julien Neyrial, PDG de Neyrial Informatique

Ils viendront partager leur actualité et leur décryptage sur des thématiques telles que : le ralentissement de la croissance économique ; l’inflation des prix et des salaires ; la hausse des prix des logiciels ; les premiers cas d’usage de l’intelligence artificielle ; l’évolution de la protection cyber des entreprises ; le big bang tarifaire et stratégique de VMware ; la décarbonation de l’économie ou la souveraineté numérique.

