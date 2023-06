Channelnews organise le jeudi 6 juillet au matin une conférence en ligne consacrée aux enjeux business pour les acteurs de l’écosystème télécom en 2023. L’occasion de faire mieux comprendre au marché les métiers et les problématiques d’un écosystème pesant désormais plus de 40 milliards de chiffre d’affaires, selon la fédération InfraNum.

Cette thématique sera déclinée à travers trois tables rondes successives d’une trentaine de minutes réunissant chacune deux à trois intervenants.

La première, qui démarrera à 9h20, aura pour thème la qualité de service aléatoire dans les télécoms. À l’heure où plus de 80% des locaux du territoire sont raccordables en FttH conformément au Plan France Très Haut Débit mis en œuvre il y a 10 ans, de gros problèmes de qualité demeurent. En effet, les opérateurs se plaignent de débranchements sauvages dans les points de mutualisation, de fourreaux cassés, d’incidents divers… Sans parler des délais de raccordement à rallonge…

En question : le manque de ressources et de maîtrise technique des intervenants. Ces problèmes de qualité finissent par entamer la confiance des clients et par questionner la pérennité de tout l’écosystème. L’idée de cette table ronde est de revenir sur les disfonctionnements et incidents divers qui dégradent la qualité du réseau fibre et de donner un aperçu les pistes esquissées pour améliorer la situation. Cette table ronde aura pour intervenants : Nicolas Guillaume, président de Netalis (Nasca Group) et Marc Lidin, président d’Infotélécom et de HCI Informatique.

La deuxième table ronde, prévue pour 9h55, sera consacrée aux relais de croissance qui s’offrent à un écosystème telco affecté par la crise énergétique, l’inflation et la baisse des marges. Il y sera notamment question des opportunités liées à la 5G privée, à la montée en débit, au Centrex hébergé, à la fin du cuivre ou à la décarbonation des télécoms. Interviendront sur cette table ronde : Stéphan Guidarini, responsable du pôle Conseil d’Unitel ; Pierre Cassier, CEO d’Eurofiber France et Jean-Emmanuel Urien, directeur général du groupe VFLIT.

À 10h30, la troisième table ronde reviendra sur le succès du modèle de la marque blanche qui permet aux opérateurs de services de diversifier leur catalogue sans avoir à en assumer les investissements, tout en restant maîtres de leur marge et de leur stratégie. Un modèle qui a toutefois ses inconvénients et ses limites. L’idée de cette table ronde est de décrire le rôle des agrégateurs télécoms, le contexte dans lequel il se sont imposés et leurs axes d’évolution. Bruno Veluet, président co-fondateur de Netwo et Guillaume Masuit, dirigeant d’Hipcom, en seront les intervenants.