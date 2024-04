L’ESN Devoteam va rejoindre un programme en faveur d’une économie décarbonée, initié par le think tank parisien The Shift Project.

« Au regard de l’omniprésence du numérique dans le monde d’aujourd’hui et de sa part rapidement grandissante dans les émissions de gaz à effet de serre, il est indispensable d’en repenser les principes de fonctionnement ; c’est l’ambition de notre programme », déclare Hugues Ferreboeuf, chef de projet numérique du Shift Project, dans un communiqué.

Baptisé Un numérique pour le XXIème siècle, ce programme s’articule autour de deux piliers : « créer un cahier des charges techniques d’un système numérique net-zéro compatible et résilient, respectueux à la fois des minimas sociaux et des limites planétaires » et « définir les caractéristiques d’un écosystème numérique responsable et contributif à horizon 2030 et 2040, sur les périmètres français et européens ».

Le programme sera lancé en juin prochain et le groupe de travail publiera ses travaux début 2025.

Devoteam veut également accompagner la transition bas carbone de ses clients. « Les technologies numériques ont un rôle majeur à jouer en tant que catalyseur de la transition bas carbone, à condition que leurs impacts soient correctement compris et gérés afin de réussir une transformation numérique soutenable », estime Hervé Dumas, en charge du déploiement des offres ‘soutenables’ chez Devoteam.

Pour elle-même, la société de conseil s’est fixée comme objectifs de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 33% entre 2022 et 2028 (scopes 1 et 2) et de réduire l’intensité d’émissions de GES (tonne de CO2 émise par euro de marge) liée à sa chaîne de valeur (scope 3) de 44% d’ici 2028. L’ESN veut réduire ses émissions absolues de GES de 90% d’ici 2050.