Du 28 novembre au 2 décembre prochain, le partenaire Microsoft indépendant de la région Auvergne-Rhône-Alpes et entité du Groupe Magellan Partners organise la première édition de son événement Green Week.

Au programme de Exakis Nelite cette semaine-là : des ateliers organisés par La Fresque du Numérique, des tables rondes sur le thème du numérique responsable, un challenge pour sensibiliser à la mobilité douce (vélo, marche et transports en communs) et le lancement d’une application visant à réduire la consommation électrique des centres de données.

« Le numérique a un impact non négligeable sur l’environnement. iI représente 10% de la consommation électrique dans le monde et produit plus de gaz à effet de serre que le secteur aérien », rappelle Sylvain Dieux, le directeur de la région AURA de Exakis Nelite, dans un communiqué. « L’enjeu de cet évènement est de sensibiliser à la fois en interne, auprès de nos consultants, mais aussi en externe auprès de nos clients, sur l’impact du numérique et sur les solutions que l’on peut mettre en place pour le limiter ».