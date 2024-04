La rumeur de mars est confirmée en ce mois d’avril. IBM a bien l’intention d’acheter HashiCorp, créateur de Terraform et fournisseur d’outils d’infrastructure cloud, pour la somme de 6,4 milliards de dollars. Les conseils d’administration des deux sociétés ont validé l’opération. Celle-ci doit encore être approuvée par les actionnaires et les autorités de régulation. La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année.

Fondée en 2012 à San Francisco, la société HashiCorp compte plus de 4.000 clients et 650 partenaires revendeurs et intégrateurs.

Dans un communiqué, le PDG de Big Blue, Arvind Krishna, déclare que « la combinaison du portefeuille et de l’expertise d’IBM avec les capacités et le talent de HashiCorp créera une plateforme de cloud hybride complète conçue pour l’ère de l’IA ». Il qualifie la plateforme d’infrastructure Terraform de « norme industrielle pour le provisionnement de l’infrastructure dans ces environnements ».

Le géant d’Armonk souligne que les utilisateurs pourront ainsi combiner la gestion de la configuration Ansible Automation Platform de Red Hat et l’automatisation de Terraform pour simplifier le provisionnement et la configuration des applications dans des environnements de cloud hybrides.

Le PDG de HashiCorp, Dave McJannet, déclare pour sa part que sa société « continuera à développer des produits et des services en tant qu’HashiCorp, et qu’elle fonctionnera comme une division au sein d’IBM Software ». Et d’ajouter : « Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec les partenaires de distribution en 2024 ».

Le 5 mars dernier, HashiCorp a annoncé une perte nette de 48,3 millions de dollars pour son quatrième trimestre fiscal. Cette perte est une amélioration d’environ 36% par rapport à l’année précédente.