Le spécialiste de l’analyse comportementale réseau (NDR) ExtraHop lance un programme partenaires sous la direction de Christine Camp, nouvelle vice-présidente mondiale des ventes indirectes de la société. A la clé : un portail partenaire interactif, un système de classement restructuré, une formation et une habilitation gratuites, des programmes de reconnaissance et de récompenses, prix et remises.

Forte de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur IT, Christine Camp rejoint ExtraHop après avoir mené la stratégie de distribution mondiale de Palo Alto Networks. Auparavant, elle a occupé des postes de direction chez NTT Communications, Visage Mobile et Verizon.

« La NDR a le potentiel d’avoir un impact considérable sur la façon dont nous abordons la cybersécurité des entreprises et il constitue une opportunité significative pour nos partenaires d’en récolter les bénéfices », déclare Christine Camp, dans un communiqué (cf. photo). « Avec une culture qui dépend du channel, nous nous engageons à leur offrir un engagement encore plus significatif et les ressources nécessaires pour réussir ».

Fondée en 2007 à Seattle, ExtraHop a obtenu un financement de 100 millions de dollars en janvier dernier. La société a atteint 200 millions de dollars de revenus annualisés récurrents (ARR) fin 2023, un montant qui a doublé en trois ans. Selon Gartner, les dépenses du marché de la NDR devraient atteindre 2,64 milliards de dollars d’ici 2027.