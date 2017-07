Tech Data, via sa division Azlan, spécialisée dans la commercialisation de produits, solutions et services à valeur ajoutée sur le marché français, distribue désormais l’offre de l’éditeur français de solutions de cybersécurité Ercom.

Il s’agit des solutions Cryptosmart (sécurisation des terminaux et des communications mobiles agréée Diffusion Restreinte par l’OTAN, l’ANSSI et l’Union européenne), Cryptopass (sécurisation des communications mobiles sur tous les types de terminaux mobiles) et Cryptobox (solution sécurisée de partage et de travail collaboratif en mode on-premise, cloud ou hybride).

« Nous sommes heureux de pouvoir étendre notre catalogue d’offres de cybersécurité avec les solutions d’Ercom, éditeur français de référence dans ce domaine. Nos clients B2B de toutes tailles sont de plus en plus en recherche de solutions fiables, simples à déployer et faciles à utiliser. Ils sont par ailleurs confrontés à la future réglementation sur la protection des données personnelles (GDPR) de leurs clients. Les solutions d’Ercom répondent parfaitement à ces enjeux », commente dans un communiqué Joël Pera, directeur de la division Azlan chez Tech Data France.