L’éditeur français de cybersécurité Ercom lance une nouvelle offre de messagerie et de communications sécurisées pour les terminaux iOS et Android accessible à tous. L’application Cryptopass permet en effet de sécuriser les communications multimédia : appels voix/conférence, appels vidéo, messagerie instantanée, transfert de fichiers.

Dans le cadre de ce lancement, Ercom et ITS Ibelem ont développé un partenariat pour accélérer la commercialisation de l’application et son déploiement sur les terminaux mobiles via la solution de MDM (Mobile Device Management) PushManager d’ITS Ibelem. Elle aussi développée et hébergée en France, la solution PushManager a été retenue dans le cadre du consortium Fed4PMR (porté par Thalès, il vise à fournir aux populations en charge de la sécurité ou considérées comme sensibles, tels que la police et les pompiers, des outils innovants de communications sécurisées).

« En tant qu’unique acteur français majeur dans l’univers du MDM, il nous a semblé naturel d’opérer ce rapprochement avec Ercom, éditeur français de référence dans le domaine de la cybersécurité, pour répondre à la demande croissante de sécurisation des communications mobiles », explique dans un communiqué Jean-Cédric Miniot, directeur général délégué d’ITS Ibelem.