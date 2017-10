Les dépenses IT vont atteindre 3,7 billions de dollars (3.700 milliards de dollars) en 2018, soit une croissance de 4,3% par rapport aux 3,5 billions de dollars qui seront dépensés cette année pronostique Gartner. Avec respectivement +9,4% et +5,3%, les logiciels et les services enregistreront la plus forte croissance. La plus grande part des dépenses sera toutefois affectée aux services de communications. L’augmentation du prix de vente moyen des smartphones dans les pays matures (due notamment à l’introduction des iPhone 8 et 10), ainsi que la demande émanant des entreprises qui souhaitent remplacer leurs PC par des machines fonctionnant sous Windows 10 alimenteront la croissance estimée à 5,3% du segment des terminaux IT. Les équipements pour datacenters devront quant à eux se contenter d’une modeste croissance de 1,8%, relativement comparable à celle de 2017 (+1,7%).

Les analystes de Gartner ont identifié 10 marchés, dont 3 segments du cloud, qui alimenteront la croissance au cours des cinq prochaines années, notamment l’IaaS, l’IPaaS (plateformes d’intégration cloud en tant que service), la CaaS (communications en tant que service), la Workstream Collaboration, la Workforce Analytics, le MoM (Message Oriented Middleware), l’EDR (Endpoint Detection and Response), la Smart Data Recovery et l’In Memory Data Grid. « Le paysage des dépenses en matière d’IT change. La transformation digitale des entreprises permet de générer des flots de revenus provenant des plateformes connectées. Les organisations qui ne créent pas de nouveaux business models digitaux ou de nouveaux moyens de satisfaire des besoins chez leurs clients ou chez leurs administrés se laissent distancer. Les fournisseurs qui ne bougent pas plus rapidement que leurs clients sont laissés de côté », commente dans un communiqué John-David Lovelock, vice-président Research chez Gartner.

Worldwide IT Spending Forecast (Billions of US Dollars)

2017 Spending 2017 Growth (%) 2018 Spending 2018 Growth (%) Data Centre Systems 173 1.7 176 1.8 Enterprise Software 354 8.5 387 9.4 Devices 664 5.3 697 5.0 IT Services 931 4.0 980 5.3 Communications Services 1,387 0.9 1,417 2.2 Overall IT 3,508 3.3 3,658 4.3

Source: Gartner (October 2017)