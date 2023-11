L’éditeur de solutions de cybersécurité a publié des résultats supérieurs à ses prévisions pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2024 et fait part de perspectives encourageantes pour le suivant. Zscaler capitalise sur le succès de son accès au réseau sans confiance (ZTNA) et sur les retombées du doublement de ses investissements dans le canal de distribution. Le total des facturations calculées au premier trimestre a augmenté de 34% d’une année sur l’autre pour atteindre 456,6 M$ et le chiffre d’affaires est en hausse de 40% à 496,7 M$.

Plus tôt dans l’année, la société avait déclaré que ses revenus issus du channel étaient inférieurs à 10% et fait part de sa volonté de les faire monter à plus de 50%. Lors de ses échanges avec les analystes, le PDG Jay Chaudhary a déclaré constater de « très bons progrès » avec les revendeurs et que désormais presque toutes les activités passaient par le canal de distribution.

La société a également annoncé le renforcement de son équipe de mise sur le marché avec la nomination de Mike Rich, l’ancien président de la région Amériques de ServiceNow, au titre de Chief Revenue Officer (CRO). Joyce Kim rejoint également Zcaler comme directrice marketing, un poste qu’elle a occupé précédemment chez Twilio, Genesys, Arm et Microsoft.

Ces efforts accrus, qui portent également sur le développement des offres à base d’IA, se traduisent par des dépenses d’exploitation en hausse de 24% au premier trimestre à 431,4 M$. Zscaler enregistre une perte nette de 33,5 M$ mais réduite de plus de moitié par rapport aux 68, M$ du premier trimestre 2023.

Pour le trimestre en cours, Zscaler s’attend à des revenus entre 505 et 507 M$, contre 497 M$ attendus par les analystes. L’éditeur relève par ailleurs ses prévisions annuelles. Les revenus sont désormais estimés entre 2,09 et 2,10 Md$, contre une prévision précédente de 2,05 à 2,07 Md$. Et les prévisions de bénéfices annuels ajustés passent d’une fourchette de 2,20 à 2,25$ par action à 2,45 à 2,48$ par action.