Désormais Youzer se concentre sur son rôle d’éditeur et délègue en partie l’intégration et la phase de conseil à des partenaires intégrateurs experts en IAM. Être partenaire de Youzer, c’est rejoindre un écosystème de confiance, fondé sur la compétence, la proximité et la qualité.

Sélectionnés pour leur expertise et leur capacité à proposer des offres cyber à forte valeur ajoutée, les partenaires Youzer bénéficient d’un accompagnement complet : formations techniques, documentation fonctionnelle et support sur des projets concrets. Véritables relais de la marque sur le terrain, ils garantissent la réussite des déploiements IAM et contribuent à diffuser les standards d’exigence portés par Youzer.

Historiquement, Youzer développait et intégrait seul sa solution, initialement pensée pour les PME. Aujourd’hui, au regard de la taille grandissante de ses clients – ETI et grands groupes – l’entreprise s’entoure de partenaires pour accompagner des projets IAM d’envergure, tout en continuant à servir les PME.

Fort de cette dynamique et d’une reconnaissance croissante sur le marché national et international, Youzer souhaite aujourd’hui renforcer son maillage en s’appuyant sur de nouveaux intégrateurs partenaires. Ces partenariats visent à créer de véritables synergies et à garantir un accompagnement de proximité global sur les projets IAM des clients.

Thierry Castaignos, directeur commercial chez Youzer “Aujourd’hui, Youzer accélère sa croissance grâce à son réseau de partenaires intégrateurs, sélectionnés en amont pour développer des offres IAM de bout en bout à destination des ETI et des grands comptes.L’objectif est d’accompagner nos clients sur leurs projets stratégiques IAM avec une méthodologie et un produit éprouvé depuis de nombreuses années, à travers de nombreux déploiements réussis.”