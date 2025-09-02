Le nouveau PDG d’Atos, Philippe Salle, renouvelle son équipe de direction avec l’arrivée de quatre personnes : Florin Rotar, Camille Le Provost, Laurent Soulier et Pénélope de Fouquières.

Florin Rotar devient vice-président exécutif (EVP), directeur technologique (CTO) et membre du comité exécutif d’Atos. Florin Rotar a passé 25 ans au sein de la société de conseil IT Avanade où il a notamment été en charge de la stratégie d’intégration de l’intelligence artificielle.

Camille Le Provost devient directrice des fusions-acquisitions du groupe. Atos étant en pleine réorganisation et sortant d’une crise financière de plusieurs années, avec près de 5 milliards d’euros de dette, les opérations de rachat ne devraient pas avoir lieu dans l’immédiat.

Laurent Soulier est nommé directeur stratégique d’Atos ainsi que membre de son comité exécutif. En tant qu’ancien directeur marketing de Foncia, il a participé à la transformation numérique de la filiale d’Emeria et connait bien Philippe Salle qui a dirigé le groupe immobilier entre 2017 et début 2025.

Ancienne journaliste au sein des rédactions de la Chaîne Parlementaire et de M6, Pénélope de Fouquières est nommée vice-présidente sénior et directrice de la communication d’Atos. Elle était auparavant directrice de la communication du groupe Elsan depuis 2018.

« La structure financière du Groupe étant désormais sécurisée, leur leadership et leur expérience seront un pilier essentiel pour accélérer notre plan de transformation Genesis mais aussi pour mobiliser et capitaliser sur les forces du Groupe afin de soutenir son redressement », affirme Philippe Salle dans un communiqué. En effet, Philippe Salle a lancé en mai dernier un plan, baptisé Genesis, qui vise à renouer avec une croissance rentable. Le groupe cible désormais un chiffre d’affaires de 9 à 10 milliards d’euros de chiffres d’affaires à l’horizon 2028 avec une marge opérationnelle de 10%. Il anticipait précédemment plus de 10 milliards en 2027.