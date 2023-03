Après un premier semestre dont la croissance (+6,9%) a été perturbée par le conflit en Ukraine, Wallix a renoué avec une croissance à deux chiffres au second (+10,1%). Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires de l’éditeur de cybersécurité ressort ainsi à 25,2 M€, en progression de 8,7% et de 14,8% hors Russie.

Le spécialiste de la sécurisation des accès et des identités numériques a pu compter sur un rythme d’acquisition de contrats qui est resté dynamique, avec une hausse de 20% du nombre de contrats actifs, ce qui porte leur total à 2300 à fin décembre. Par ailleurs, il finit l’année avec un revenu récurrent annuel en forte hausse (+22% à 14,8 M€).

Le point noir de la publication est toutefois le creusement de la perte nette qui s’établit à 6 M€ contre 2,9 M€ un an plus tôt. « Notre exercice 2022 a servi à réaliser les investissements nécessaires à la bonne exécution de notre plan stratégique Unicorn25 », explique Jean-Noël de Galzain, le PDG du groupe dans un communiqué. Cette phase d’investissement a conduit à une hausse de 17% des charges d’exploitation, à 33,9 M€. A l’inverse, la trésorerie brute a chuté de 22,7 M€ fin 2021 à 13,6 M€ fin 2022. Mais avec une trésorerie nette de 11,5 M€ et 17,5 M€ de fonds propres, la capacité financière du Groupe est alignée sur les besoins organiques du plan stratégique souligne le groupe.

Un des faits notables de l’exercice 2022 a été le déploiement des activités en Amérique du nord, une région éminemment stratégique pour Wallix puisqu’elle représente 50% du marché mondial de son cœur d’activité qu’est le « Privileged Access Management » (PAM). Outre le recrutement de son équipe commerciale, le groupe a mis en place un réseau qui compte déjà près de 30 partenaires, avec l’objectif que la région représente 10% de ses prises de commandes en 2023.

Au niveau de l’évolution du portfolio, Wallix a lancé sa solution unifiée PAM4ALL mais s’est aussi positionné sur le marché de la cybersécurité industrielle avec la nouvelle offre OT.security, qui intègre la sécurisation des accès et des identités des entreprises industrielles (PAM4OT) et la sécurisation « by design » (Wallix Inside). L’objectif est là encore d’atteindre 10% des commandes du groupe en 2023.

Concernant ses perspectives sur l’exercice en cours, Wallix anticipe une accélération de la croissance organique en 2023 et la poursuite d’une stratégie de croissance externe pour compléter les technologies de son offre phare PAM4ALL et de son offre industrielle. Les dépenses d’investissement ayant été largement réalisées sur 2022, le groupe mise sur un retour progressif à la normale des dépenses opérationnelles et espère ainsi parvenir à un résultat d’exploitation à l’équilibre en 2024.