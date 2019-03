Au travers de son « Plan Ambition 2021 » Wallix désire s’installer parmi les éditeurs de logiciels de cybersécurité de référence sur le marché mondial et couvrir 80% du globe. Une ambition qui nécessite notamment une percée sur le marché nord-américain. C’est pourquoi, peu après l’ouverture d’une filiale support au Canada, l’éditeur de solutions de gestion des accès à privilège (PAM) inaugure une agence à Boston. Une équipe d’une dizaine de collaborateurs répartie entre ce nouveau bureau et le centre de services de Montréal est dorénavant opérationnelle sur l’ensemble du territoire nord-américain. En appui de la force commerciale outre-Atlantique, l’équipe de services complète l’offre de support 24/7 permettant par ailleurs une continuité de service partout dans le monde.

Première grande action de promotion sur le marché US, l’équipe américaine présentera le « Bastion », produit phare de Wallix, lors de la Conférence RSA qui se déroule à San Francisco jusqu’au 8 mars.

En renforçant sa présence outre-Atlantique, l’éditeur souhaite approcher les entreprises de toutes tailles et en particulier celles de taille intermédiaire du secteur de la santé, de la finance, de l’industrie et du cloud. Il compte également sur ses compétences en matière de RGPD pour séduire les entreprises nord-américaines qui souhaitent développer leurs activités commerciales en Europe et doivent se conformer aux nouvelles réglementations.

Wallix revendique un chiffre d’affaires à l’export en progression de 53 % en 2018 (qui couvre une légère décroissance sur son marché historique en France) et un portefeuille de plus de 770 clients dans plus de 55 pays. L’entreprise dirigée par Jean-Noël de Galzain a enregistré l’an dernier un chiffre d’affaires de 12,6 millions d’euros, en croissance organique de 9% par rapport à l’exercice 2017.