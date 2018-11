Wallix Group a nommé Delphine Schoffler au poste de Directrice des Ressources Humaines Groupe. Sa première mission consistera à renforcer les équipes commerciales, marketing, R&D et innovation, en France et à l’international. Cette initiative s’inscrit dans son plan stratégique « Ambition 21 » qui a pour ambition de faire de la société l’un des leaders européens de la cybersécurité.

Diplômée d’HEC, Delphine Schoffler est titulaire d’un Master 2 en droit social et relations de travail à de l’Université Paris II. Elle a notamment exercé chez Exton Consulting, en tant que consultante et référente RH du cabinet et au sein du Boston Consulting Group, comme manager Training et Développement de carrière. Avant de rejoindre Wallix, Delphine Schoffler a créé le département RH et géré la campagne de recrutement de La Cité du Vin à Bordeaux.

Wallix recrute dès à présent une cinquantaine de nouveaux collaborateurs. Parmi les postes à pourvoir, on compte des business developers, des ingénieurs commerciaux, des ingénieurs avant-ventes, des chercheurs en cybersécurité et en cryptologie, des consultants techniques, des chefs de projets, des développeurs informatiques et des DevOps.