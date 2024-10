Le spécialiste français de gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM) a publié les résultats de son premier semestre 2024. L’éditeur a enregistré un chiffre d’affaires de 15,1 M€ en hausse de 8,7% sur un an mais en décélération par rapport à la croissance de 19,9% de l’exercice 2023.

Il n’est pas parvenu en revanche à redresser sa rentabilité sur la première partie de l’année. La perte d’exploitation s’est même creusée à 6,24 M€ contre 6,1 M€ au premier semestre 2023. La perte nette ressort à 5,6 M€ contre 5,43 M€ un an plus tôt.

Plus encourageant, le revenu mensuel récurrent (MRR) s’est élevé à 1,8 M€ au 30 juin 2024, en croissance de 30,2% sur 12 mois. Sur une base annuelle, les revenus récurrents atteignent 22,1 M€ et représentent 72% des revenus globaux contre 58,8% un an plus tôt. À fin juin, le Groupe détenait un portefeuille de 3 099 contrats actifs (+22,7% sur un an) avec un taux de rétention de plus de 95%.

« L’essentiel des investissements nécessaires pour transformer notre modèle économique et atteindre la taille critique ont été réalisés ce qui nous permet de viser un retour à la rentabilité ce second semestre et un résultat positif tangible en 2025 », a commenté Jean-Noël de Galzain (photo), PDG de WALLIX dans un communiqué.