Visiativ a pris une participation majoritaire au capital du Néerlandais Dimensions Group, maison mère de Design Solutions, intégrateur des solutions Solidworks et d’imprimantes 3D au Benelux. Cette opération permet désormais à l’éditeur et intégrateur d’accompagner les clients Solidworks dans sept pays (France, Suisse, Maroc, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg).

Le groupe lyonnais a acquis, pour un montant qui n’est pas dévoilé, 82,5% du capital de Dimensions Group, holding détenant Design Solutions BV, intégrateur Solidworks aux Pays-Bas, Design Solutions BVBA, intégrateur Solidworks en Belgique et au Luxembourg, ainsi que l’intégrateur d’imprimantes 3D Layertec opérant au Benelux. Les trois sociétés sont entrées dans le périmètre de consolidation le 1er décembre dernier. Le dirigeant actuel, du groupe Arnaud Kooij, conserve 17,5% du capital ainsi que ses fonctions opérationnelles.

Dimensions Group réalise un chiffre d’affaires d’environ 10 millions d’euros, en croissance significative, avec une rentabilité à deux chiffres. Le chiffre d’affaires récurrent est supérieur à 60%. Le groupe emploie environ 30 collaborateurs et revendique un portefeuille de plus de 2.000 clients parmi lesquels ABB (énergie, automation), Marel (équipements industriels pour l’alimentation) ou encore le groupe automobile VDL.

« Nous sommes satisfaits de l’arrivée d’une nouvelle équipe dynamique au sein du groupe Visiativ. Nous sommes confiants sur notre capacité commune à accélérer la croissance de Dimensions Group grâce à la proposition de valeur large de Visiativ autour de l’innovation et de la transformation numérique dans ces trois pays », commente dans un communiqué le PDG du groupe, Laurent Fiard. « Cette acquisition est une étape majeure pour l’aboutissement du plan stratégique #Next100 visant à réaliser 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020. »