Le spécialiste de la sauvegarde et de la protection de données Veeam dévoile un nouveau programme de compétences destiné à ses revendeurs à valeur ajoutée et fournisseurs de cloud et services gérés. Il fournit une expertise et des ressources dédiées pour Veeam Data Platform. Récemment lancée, cette solution unifiée est construite autour de Veeam Backup & Replication (v12), avec des capacités de sécurité des données, de restauration et de protection du cloud hybride, qui visent à assurer la continuité d’activité des entreprises même en situation d’attaque par ransomwares.

Pour Veeam, il s’agit maintenant de mettre en place un écosystème de partenaires autour de cette plateforme. Pour cela le fournisseur propose à ses VARs et CSP/MSP d’auditer leurs solutions et de récompenser par des badges vérifiés chaque compétence commerciale et technique validée. Les partenaires auront plus de visibilité dans l’annuaire ProPartner pour les clients à la recherche de ces compétences.

« Notre succès repose sur une collaboration étroite avec nos partenaires pour fournir aux clients la meilleure protection et récupération de leurs données », commente dans un communiqué Larissa Crandall, la nouvelle vice-présidente depuis décembre dernier des canaux mondiaux et des alliances de Veeam. « En tant qu’organisation 100% channel, Veeam s’engage à garantir à ses partenaires l’accès aux ressources et à la formation les plus précieuses pour fournir des résultats de premier ordre à ses clients. »

Les catégories de compétences pour les VARs comprennent les compétences en matière de ransomware et de reprise après sinistre ; de protection du cloud public ; Microsoft 365 ; et de protection des conteneurs.

Celles pour les CSP comprennent la sauvegarde hors site ; la récupération après sinistre en tant que service ; et la sauvegarde en tant que service (BaaS) pour Microsoft 365. Pour les partenaires « Customer Ready » et « Reseller Ready », s’ajoutent aussi la sauvegarde des MSP ; la sauvegarde en tant que service (BaaS) pour Amazon Web Services (AWS) ; et la sauvegarde en tant que service (BaaS) pour Microsoft Azure.

Veeam annonce que les partenaires pourront découvrir le programme détaillé en avant-première à l’occasion de sa conférence VeeamON 2023, qui se tiendra du 22 au 24 mai à Miami.