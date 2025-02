Le marché des mémoires flash NAND débute l’année 2025 en surcapacité rapporte le cabinet d’études taïwanais TrendForce. La situation résulte d’une croissance du marché très inférieure aux attentes, de l’ordre de 10% à 15% contre 30% prévus. C’est une bonne nouvelle pour les fabricants de matériel IT et les consommateurs qui devraient bénéficier de baisses de prix soutenues dans les prochains mois.

Toutefois la situation devrait s’inverser sur la seconde partie de l’année. D’une part les fabricants limitent leur production pour équilibrer l’offre et la demande et favoriser une remontée des prix. D’autre part, les mesures de relance de la consommation en Chine ont stimulé les ventes de smartphones, contribuant à purger les stocks de flash NAND.

Dans la seconde partie de 2025, la plus large disponibilité des puces Blackwell de Nvidia et des accélérateurs d’IA d’autres fournisseurs devraient aussi augmenter considérablement la demande de SSD d’entreprise. L’intégration de l’IA dans les PC et les smartphones devrait également accélérer la reprise du marché.

Comme le montre le graphique ci-dessous, les prix des flash NAND devrait baisser fortement lors des deux premiers trimestres de 2025 mais fortement remonter ensuite.