Palo Alto Networks s’est choisi un nouveau président en remplacement de Mark Anderson qui occupe le poste depuis 2016 et qui assurera les fonctions de conseiller jusqu’au 1er mai prochain « afin de permettre une transition en douceur ». L’entreprise sera dorénavant présidée par Amit Singh.

« J’ai toujours été impressionné par le leadership d’Amit et je pense que son expérience, la croissance des activités de cloud et la croissance des revenus générés, nous aideront à renforcer notre position de leader incontesté de la cybersécurité », déclare Nikesh Arora, CEO de Palo Alto Networks dans un communiqué de la société. Nikesh Arora occupe son poste depuis le mois de juin dernier. Les deux hommes ont travaillé ensemble chez Google entre 2010 et 2014.

Avant de rejoindre Palo Alto Networks, Amit Singh était président de Google Cloud qu’il a contribué à créer et, plus récemment, vice-président des activités et opérations de Google pour les plateformes informatiques émergentes, notamment les réalités augmentée et virtuelle. Avant de rejoindre Google, il a passé 20 ans chez Oracle dans divers rôles liés aux produits, à l’ingénierie, aux ventes et à la stratégie. Il a notamment aidé l’éditeur à acquérir et à intégrer avec succès PeopleSoft, Agile et Demantra, dont il a ensuite accéléré la croissance. « Après de longues discussions avec l’équipe de direction et le conseil d’administration, je suis convaincu que Palo Alto Networks est le mieux placé pour aider les entreprises à protéger leurs informations. Je suis impatient d’appliquer mon expérience du cloud aux défis de la cybersécurité », explique de son côté le nouveau président.

Celui-ci recevra un salaire de base annuel de 750.000 dollars, se verra attribuer au cours des quatre prochaines années des actions incessibles pour une valeur de 10 millions de dollars et des options d’achat d’actions basées sur la performance à hauteur de 24,5 millions de dollars rapporte CRN.

Palo Alto Networks a par ailleurs réitéré ses prévisions pour le premier trimestre de l’exercice 2019 qui se terminera le 31 octobre prochain. La société s’attend à chiffre d’affaires compris entre 625 millions de dollars et 635 millions de dollars, ainsi qu’à un bénéfice net dilué non-GAAP compris entre 1,04 dollar et 1,06 dollar par action.