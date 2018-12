A une écrasante majorité, les actionnaires de Palo Alto Networks ont pris la décision très inhabituelle de s’opposer aux rémunérations versées aux cinq principaux dirigeants de la société lors de l’exercice 2018 rapporte CRN.

Lors de l’assemblée générale de la société qui s’est déroulée vendredi, seuls les actionnaires totalisant 17,1% du capital ont voté en faveur du plan de rémunération des dirigeants du spécialiste de la cybersécurité, les détenteurs de 63,7% du capital y étant opposées. Environ 18,9% des actions n’ont pas été comptabilisées (ce qui se produit généralement lorsque les investisseurs passent par un intermédiaire et n’ont pas fourni d’instructions sur la manière de voter), les abstentions représentent 0,03% du capital.

Le plan prévoit une rémunération totale de 125,1 millions de dollars pour le nouveau CEO, Nikesh Arora, alors que celui-ci n’a passé que 39 jours ouvrables de l’exercice à la tête de la société. Cette rémunération comprend des attributions d’options d’une valeur de plus de 65 millions de dollars et des attributions d’actions d’une valeur de 59 millions de dollars. Sa rémunération totale est près de neuf fois supérieure à celle du CEO sortant Mark McLaughlin. Elle est également supérieure à celle des principaux dirigeants du secteur tels que Sundar Pichai, Larry Ellison, Meg Whitman et Marc Benioff.

« Dans la mesure où il y a un vote significatif contre la rémunération des membres de la direction, nous nous efforcerons de mieux comprendre ce qui a influencé le vote et de prendre en compte les préoccupations de nos actionnaires. Notre comité de rémunération évaluera si des mesures sont nécessaires pour traiter ces inquiétudes », a indiqué Palo Alto Networks dans un document déposé auprès de la SEC. Précisons que le vote sur la rémunération des dirigeants de l’entreprise n’est pas contraignant. « Notre comité des rémunérations a identifié Monsieur Arora comme un candidat doté d’une vision unique et de qualités de leadership qui, nous le pensons, nous mènera à un niveau supérieur. C’est pourquoi, nous avons créé un programme de rémunération qui le récompense s’il réussit », a encore précisé la firme de Santa Clara.

Celle-ci a fait savoir qu’elle avait voulu offrir à son nouveau CEO une rémunération concurrentielle par rapport au marché, et des incitations à long terme pour atteindre les objectifs de capitalisation boursière et de financement des opérations. Elle a également déclaré que Nikesh Arora avait été l’un des dirigeants les mieux payés de Google et qu’il avait perçu une rémunération importante alors qu’il occupait les fonctions de président et de directeur de l’exploitation de SoftBank.

En outre, Palo Alto Networks a convenu au mois d’octobre d’offrir au nouveau président Amit Singh l’opportunité de recevoir au cours des quatre prochaines années des actions incessibles pour une valeur de 10 millions de dollars et des options d’achat d’actions basées sur la performance à hauteur de 24,5 millions de dollars. Amit Singh a travaillé aux côtés de Nikesh Arora chez Google entre mai 2010 et décembre 2014.

Le rejet de cette année constitue un changement radical par rapport à 2017, année où plus de 94% des suffrages exprimés avaient approuvé le plan de rémunération.

Sur l’ensemble de l’exercice 2018, le chiffre d’affaires de Palo Alto Networks a atteint 2,27 milliards de dollars, contre 1,76 milliard de dollars lors de l’exercice précédent. Les pertes s’établissaient à 149,7 millions de dollars contre 216,6 millions de dollars un an plus tôt.