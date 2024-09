Acer France nomme Benjamin Colin au poste de directeur des ventes B2B et channel. Ce dernier remplace Jacky Aboudaram qui occupait cette fonction depuis 2028. Il a l’intention de faire bénéficier la filiale française du constructeur taiwanais de PC Acer de son expérience de plus de 20 ans dans la distribution informatique.

Son objectif : gagner des parts de marché auprès de grands comptes et PME ainsi que dans le secteur de l’Education. Acer occupe la troisième place du podium des constructeurs de PC B2B en France depuis 2022, derrière HP et Lenovo.

« Nous avons une grande ambition sur le marché B2B en France. Nous sommes convaincus que Benjamin Colin dispose de toutes les qualités requises pour relever ce défi et renforcer la position d’Acer For Business », déclare Angelo D’Ambrosio, président d’Acer France et directeur d’Acer Europe du Sud, dans un communiqué.

Benjamin Colin a débuté sa carrière en 2001 chez TechData (aujourd’hui TD Synnex) en tant que responsable de comptes. Il a rejoint Asus France en 2009 où il a progressé dans les ventes jusqu’en 2023, notamment en tant que directeur des ventes de la région Europe de l’Ouest. Il est resté un an chez Cybertek pour y devenir directeur des ventes B2B.

Aujourd’hui, sa mission consiste à « appliquer la stratégie commerciale B2B du groupe, renforcer les relations avec les partenaires et développer les ventes dans l’hexagone », avec une équipe de 15 personnes environ.