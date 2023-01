ORO présente les résultats d’une étude mené en fin d’année 2022 sur les tendances à venir en matière de e-commerce en 2023. Dans ce contexte, l’éditeur a sondé plusieurs entreprises leaders dans le e-commerce B2B aux États-Unis et en Europe qui développent, intègrent et mettent en œuvre des solutions pour l’industrie B2B et comprennent les complexités du marché B2B et les subtilités des attentes des acheteurs B2B. Globalement 76 % des entreprises B2B interrogées signalent qu’elles augmenteront leurs investissements technologiques l’année prochaine, tandis que 17,7 % pensent qu’il n’y aura aucun changement et 5,9 % pensent réduire leurs dépenses technologiques.

Voici la synthèse des 5 principales tendances qui ressortent de cette étude

Tendance 1 : Les entreprises B2B s’intéressent au e-commerce

Dans le rapport 2022, Comprendre et s’adapter aux attentes de l’acheteur B2B, créé en collaboration avec WBR Insights, 64 % des personnes interrogées préfèrent les canaux digitaux soit un peu plus (46 %) soit beaucoup plus (18 %) que les canaux traditionnels. Oro constate que ces tendances se reflètent parmi les entreprises B2B qui développent la part de leur chiffre d’affaires sur les sites e-commerce B2B.

En deuxième position, 63% des répondants ont identifié l’expansion internationale. Cela suggère que les fournisseurs reconnaissent que les sites e-commerce leur permettent d’atteindre des clients en dehors de leurs zones géographiques et d’étendre leur part de marché.

Tendance 2 : Les entreprises développent le self-service

Comme les détaillants, les acheteurs B2B recherchent la praticité. Le self-service reste le principal domaine d’investissement, les entreprises donnant la priorité à l’expérience client pour permettre aux acheteurs B2B d’atteindre plus facilement leurs objectifs.

L’automatisation des processus d’entreprise arrive en deuxième position, indiquant l’importance de la rationalisation des ventes, des commandes, de l’exécution des commandes et d’autres processus de back-office. Le plus grand changement entre 2022 et 2023 concerne les marketplaces. L’année dernière, 57 % des personnes interrogées pensaient que les marketplaces gagnaient en importance, et cette année, elles ne sont plus que 35 %. La nouvelle orientation se concentre sur l’IA et l’apprentissage automatique, avec un bond de 9 points par rapport à l’année dernière.

Tendance 3 : les plateformes de e-commerce attirent plus d’investissements

Les entreprises B2B investissent généralement dans des systèmes qui offrent des avantages clairs à leur entreprise. Ils cherchent à accélérer les cycles de vente, à rationaliser la gestion des commandes, à améliorer l’efficacité du back-office et à augmenter les ventes. L’accent mis sur le e-commerce, qui s’est intensifié pendant COVID-19, demeure. Les entreprises continuent d’investir et d’adopter des plateformes de e-commerce, et cette tendance se poursuivra après 2023.

D’autres solutions telles que les systèmes PIM, ERP et CRM conservent le même besoin en investissement que l’année précédente. Cela est logique, car les entreprises B2B comptent sur des applications plus intégrées pour répondre à leurs besoins et soutenir leur expérience client.

Tendance 4 : Des fonctionnalités prêtes à l’emploi pour le B2B

Le marché B2B requiert des fonctions uniques que l’on ne trouve généralement pas dans les solutions de e-commerce B2C. Les fournisseurs de plateforme e-commerce se concentrent sur des fonctionnalités telles que la facilité d’intégration, la prise en charge de plusieurs canaux de vente ou la connexion avec d’autres solutions de pointe.

Cette année, les répondants ont préféré les fonctionnalités prêtes à l’emploi (76 %) à la personnalisation et à la flexibilité (71 %), qui ont dominé les résultats l’année dernière. Cela s’explique par le fait qu’en période d’incertitude économique, les entreprises reconnaissent l’importance de commercialiser rapidement un concept. Elles donnent la priorité aux technologies qui offrent de l’agilité, la capacité de lancer et d’itérer rapidement, et c’est ce qu’elles trouvent avec des fonctionnalités robustes prêtes à l’emploi.

Tendance 5 : L’intégration reste un défi majeur

Les marques B2B sont souvent confrontées à de nombreux défis lorsqu’elles adoptent de nouvelles technologies et stratégies. L’intégration des systèmes existants est le principal obstacle cette année, et la mise à niveau des systèmes existants n’est pas loin. La gestion des données a reculé dans la liste des préoccupations, à égalité avec le choix du bon logiciel – deux préoccupations majeures l’an dernier.

Il est surprenant de constater que la flexibilité des logiciels et la recherche de partenaires de solutions figurent également en bas de la liste. Il est fort probable que les personnes interrogées se débattent avec les étapes initiales de préparation des données et des systèmes existants, de sélection des fournisseurs et de détermination de la manière d’intégrer leurs systèmes.

Synthèse des grandes tendances à hausse et la baisse pour cette année 2023

Les tendances à la hausse restent pratiquement inchangées par rapport à l’année dernière. On s’attend à ce que la plupart des marques de e-commerce B2B redoublent d’efforts sur ce qui fonctionne, et les portails en libre-service sont en tête de liste.

A la hausse : Automatisation des processus commerciaux, portails en libre-service et intégration.

Alors que les principales tendances à la hausse continuent sur leur lancée de l’année précédente, les tendances à la hausse de l’année précédente s’essoufflent et disparaissent du radar des marques de e-commerce B2B.