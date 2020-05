Malgré l’impact de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement appliquées depuis la mi-mars, Umanis a clos un solide premier trimestre. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 61,2 millions d’euros, soit une hausse de 10% en année glissante. Les activités ESN, qui totalisaient 97% de l’activité du groupe en 2019, affichent de leur côté une progression de 11% sur le trimestre.

Notons cependant qu’au cours de l’année 2019, Umanis a consolidé Contacts Consulting (1er février), Océane Consulting Nord, (1er juillet) Neonn (60% des parts, 1er août) et Ebiznext (1er décembre), qui représentent un chiffre d’affaires non négligeable.

Si les conséquences de la crise sanitaire sont demeurées relativement limitées au 1er trimestre, du fait de ces intégrations et des bonnes performances réalisées en début de l’année jusqu’à l’émergence de la crise (auxquelles il faut ajouter un modèle d’organisation en centres de services qui offre un bon niveau de résilience dans le climat actuel), le groupe s’attend à un impact plus marqué sur le second trimestre et ne communique pas de prévisions. « La situation étant par nature extrêmement évolutive, il est toutefois difficile à ce stade d’en quantifier les conséquences sur l’activité et plus largement sur l’environnement économique des prochains mois. Dans ce contexte, le groupe n’a pas formulé d’objectifs financiers pour l’exercice 2020 », indique Umanis dans son communiqué.

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 (non audité) sera publié le 29 juillet après-bourse.