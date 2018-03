Umanis annonce être entré en négociation exclusive en vue de d’acquérir le fonds de commerce de la société de services CMS Group. Basée principalement en région parisienne et dans le sud-est de la France (Marseille, Sophia), CMS a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires voisin de 20 M€, avec un effectif de 190 personnes, réparties à 40% en régions.

Rentable et en croissance, la société intervient auprès d’une clientèle de grandes entreprises françaises et internationales issues pour près de 60% de son activité du secteur Banque & Assurance. Son champ d’intervention va de l’optimisation des processus métiers à la gestion des identités en passant par la transformation du SI, les Big Data, la mobilité et les audits de sécurité.

Cette opération, qui serait intégralement financée en numéraire, s’inscrit dans le cadre du plan stratégique CAP 2019 d’Umanis, qui vise à atteindre 300 M€ de chiffres d’affaires à l’horizon 2019. Dans cette perspective, Umanis avait avalé fin 2016 Cella Informatique, spécialisée dans la BI et le digital, et en juillet dernier Primlog, un intégrateur spécialisé dans le secteur de l’assurance. Avec les 35,2 millions d’euros de chiffre d’affaires de Cella Informatique et les 7 M€ de Primlog (chiffres 2016), le chiffre d’affaires d’Umanis est monté de 153,3 millions d’euros en 2016 à 191 millions en 2017.

En 2013 déjà, Umanis avait pris le contrôle de Groupe Hélice, une société de services réalisant 37,5 M€ de chiffre d’affaires.