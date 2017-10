Umanis a réalisé au 3ème trimestre 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 44,5 millions d’euros, en croissance de 27,9%, intégrant les revenus de l’ESN Cella depuis le 1er janvier dernier et de l’intégrateur Primlog depuis le 1er juillet.

A l’issue des neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 140,2 millions d’euros, en progression de 24,7% sur un an. En données pro forma, la croissance à neuf mois est de 1,0%. A la fin du 1er semestre, Umanis a décidé de stopper l’activité considérée comme non stratégique d’achat et de revente de matériel informatique de sa filiale Umanis Computer. Au 3ème trimestre, compte tenu de la bonne intégration de Cella, le groupe a également pris la décision d’accélérer, dès la fin de cette année, l’arrêt de certaines prestations à faible marge qui représentent un manque à gagner de l’ordre de 3,5 millions d’euros sur le second semestre. Au final, la croissance pro forma à neuf mois, retraitée de l’arrêt de ces deux activités, s’élève à 3,8%.

Compte tenu de ces évolutions, mais aussi du bon niveau d’activité de l’été et de la hausse des principaux indicateurs opérationnels (taux d’activité et marge sur coût direct), le groupe se fixe désormais pour objectif un chiffre d’affaires consolidé proche de 190 millions d’euros hors nouvelle opération de croissance externe, soit une croissance pro forma retraitée de l’ordre de 5% sur l’exercice. Le résultat opérationnel est désormais attendu à 17 millions d’euros (contre 16 millions d’euros précédemment et 13 millions d’euros initialement), soit une marge opérationnelle de 8,9% (contre 8,2 % précédemment). A plus long terme, Umanis se fixe un objectif de 300 millions d’euros de chiffres d’affaires à l’horizon 2019. Dans cette perspective, le groupe étudie des dossiers de croissance externe afin de renforcer ses expertises en matière de Big Data et de transformation digitale.