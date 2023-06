Selon des documents judiciaires obtenus par le Denver Business Journal, Twitter serait en train d’être expulsé de ses bureaux de Boulder, dans le Colorado, pour n’avoir pas payé son loyer. Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk en octobre dernier, de nombreuses factures impayées par l’entreprise sont signalées.

Twitter aurait cessé de régler le loyer en invoquant une clause du bail qui lui permettait de suspendre ses obligations en cas de force majeure. Le propriétaire a contesté cette interprétation, arguant que la pandémie de covid-19 ne constituait pas un cas de force majeure au sens du bail et que Twitter avait continué à utiliser le bureau pour stocker du matériel et accueillir des employé·e·s.

Le 31 mai dernier, un juge du comté de Boulder a donné raison au propriétaire et a ordonné à un shérif d’expulser Twitter – au moyen d’une ordonnance de restitution – de son site des Rocheuses, situé au 3401 Bluff St. à Boulder. Non seulement Twitter doit quitter les lieux et payer le loyer dû, mais aussi des dommages-intérêts et des frais juridiques.

Le Denver Business Journal Twitter précise que Twitter a accumulé un retard de paiement de près de 100.000 dollars de frais de nettoyage dans ses autres bureaux dans le Colorado. L’entreprise fait également l’objet d’une procédure judiciaire à San Francisco pour des loyers impayés.