Donné partant il y a une semaine, le CEO de Twitter conserve son siège rapporte Reuters qui annonce un arrangement entre la société et Elliott Management. Le fonds spéculatif, qui détient une participation d’un milliard de dollars dans la société, ne donne toutefois pas blanc-seing au cofondateur du service de microblogging. Son patron, Jesse Cohn, va rejoindre au conseil d’administration les quatre administrateurs qu’il a réussi à faire entrer le mois dernier. Dans le cadre d’un accord assez surprenant, un autre fonds activiste – Silver Lake – va également investir un milliard de dollars dans Twitter. Son co-CEO, Egon Durban, rejoindra lui aussi le conseil d’administration. Jack Dorsey sera ainsi bien entouré et surveillé de près. D’autant qu’un comité sera mis sur pied pour évaluer la structure de direction de la société et développer un plan définissant le mode de succession des CEO. Ce comité temporaire rendra ses conclusions avant la fin de l’année.

Selon des personnes proches du dossier, cet accord donnera du temps à la société pour développer des plans à long terme et remettre certaines choses sur les rails. Il évite également à Twitter de se lancer dans une course folle pour trouver un successeur à Jack Dorsey, ont elles ajouté.

Le directeur financier de la société, Ned Segal, qui était au courant des discussions, a déclaré quant à lui qu’il estimait que l’accord reflétait plus qu’un soutien à court terme pour Jack Dorsey. « Ce n’est en aucun cas considéré comme temporaire. Il s’agit simplement de reprendre le travail avec l’équipe et la stratégie, les ambitions et le calendrier avec lesquels nous travaillions auparavant », a-t-il déclaré à nos confrères.

Jack Dorsey a de son côté fait des compromis. Il est ainsi revenu sur sa décision de passer une partie de l’année en Afrique, évoquant « tout ce qui se passe dans le monde, particulièrement avec le coronavirus ».

« Nous avons investi dans Twitter parce que nous voyons une opportunité importante de création de valeur pour l’entreprise », assure Jesse Cohn dans un communiqué. « J’ai hâte de travailler avec Jack et le conseil d’administration pour contribuer à la réalisation du plein potentiel de Twitter. »

Silver Lake a quant à lui utilisé Twitter pour annoncer la nouvelle. « Silver Lake est ravi de s’associer à @Twitter en investissant et en rejoignant le conseil d’administration et nous sommes impatients de travailler aux côtés de @Jack et de toute l’équipe », peut-on lire. Le milliard de dollars que le fonds a investi servira à participer au financement d’un programme de rachat d’actions de 2 milliards de dollars.