Insensible au ralentissement économique, Oracle a publié des résultats en forte croissance et supérieur aux prévisions pour son second trimestre 2023, clos fin novembre. Son activité reste portée par la hausse élevée des revenus du cloud et l’intégration du groupe de santé Cerner. Oracle enregistre ainsi un chiffre d’affaires global de 12,3 Md$ dont 1,5 Md$ venant de Cerner. Le groupe voit ses revenus progresser de 18% d’une année sur l’autre et de 25% en devises constantes. Le bénéfice net ajusté par action est de 1,21$, stable d’une année sur l’autre, mais supérieur au consensus de 1,18$ des analystes.

« Le chiffre d’affaires au deuxième trimestre dépasse de 200 M$ la fourchette supérieure de nos prévisions », s’est réjouit Safra Catz, PDG d’Oracle. « Chacune de nos activités stratégiques a enregistré une solide croissance de son chiffre d’affaires au cours du trimestre ». La dirigeante met en avant la forte croissance des activités cloud d’infrastructure et d’applications, qui ont progressé respectivement de 59% et 45% à taux de change constant.

Dans le détail, les revenus provenant des services cloud et du support de licence augmentent de 14% (+20% à taux de change constant) à 8,6 Mds $. Le chiffre d’affaires généré par les licences cloud et les licences sur site progresse de 16% (+23% à taux de change constants) pour atteindre 1,4 md$. Le matériel progresse de 11% (+16% à taux de change constants) à 850 M$. Enfin les services bondissent de 74% (+83% à taux de change constants) à 1,4 Mds $.

Pour le trimestre en cours, Oracle prévoit une progression de 17% à 19% de son chiffre d’affaires, une fourchette au dessus des 17% attendus par les analystes. Le bénéfice ajusté par action est en revanche attendu à 1,21$ contre 1,24$ pour les analystes. Le groupe a par ailleurs répété qu’il visait une progression de 30% de ses revenus cloud pour l’exercice 2023 et supérieure à 30% en incluant Cerner.