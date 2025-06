Sur son troisième trimestre clos fin avril, le spécialiste californien de l’infrastructure hyperconvergée a dépassé ses prévisions et les attentes de Wall Street. Son chiffre d’affaires s’affiche en hausse de 22% sur un an à 639 M$, alors que le groupe s’attendait à un trimestre entre 620 et 630 M$. C’est aussi 2% supérieur aux attentes des analystes. Le groupe continue d’être porté par les migrations de clients mécontents de VMware.

« Certains clients disent : Absolument, je veux quitter VMware et Broadcom et passer à autre chose. Et ces clients ont tendance à être plus motivés pour faire avancer ces transactions plus rapidement », a déclaré Rajiv Ramaswami, PDG de Nutanix, lors de la conférence téléphonique avec les analystes.

Nutanix a conquis 650 nouveaux clients contre 620 au trimestre précédent pour atteindre un total de 28.490 clients. Cette accélération intervient alors que des clients qui avaient renouvelé des contrats de trois ans à l’annonce de l’acquisition de VMware par Broadcom voient ces derniers arriver à échéance.

Le revenu annuel récurrent des services d’abonnement à progressé de 18% au troisième trimestre à 2,14 Md$. Le résultat opérationnel s’est établi à 48,6 M$ contre une perte de 11,6 M$ un an plus tôt. Nutanix a publié un bénéfice ajusté par action de 42 cents contre 38 cents attendus par les analystes.

Pour le trimestre en cours, Nutanix prévoit un chiffre d’affaires entre 635 et 645 M$ en ligne avec les 638 M$ visés par le consensus. Sur l’ensemble de l’exercice, l’entreprise prévoit des revenus entre 2,52 et 2,53 Md$, supérieurs aux 2,51 Md$ attendus par les analystes.