On se rappelle les querelles de chiffonniers qui ont opposé Nutanix et VMware l’an dernier, chacun se considérant comme le maître incontesté de l’hyperconvergence. Les deux leaders du quadrant magique de Gartner – qui se sont également écharpés lorsque Nutanix a mis à sa tête Rajiv Ramaswami, jusqu’alors patron du cloud chez VMware – vont certainement apprécier différemment l’article de CRN selon lequel Nutanix a pris une longueur d’avance sur son concurrent ces dernières années, son offre se distinguant par sa facilité d’utilisation et de mise en œuvre, mais aussi en matière de coûts. Précisons que l’article de nos confrères s’appuie sur les témoignages d’entreprises partenaires des deux fournisseurs.

« L’avantage clé de Nutanix sur VMware est sa facilité d’utilisation pour les clients finaux. Ils ont une obsession presque maniaque qui transparaît dans tous leurs produits », a ainsi expliqué Scott Riser, architecte de solutions chez l’intégrateur new yorkais CDI. « Tout le monde parle de « fonctionnalité en un clic, facilité de gestion, etc. » mais la micro-segmentation du réseau Nutanix – Nutanix Flow – est véritablement une case à cocher. Alors que dans VMware, il s’agit d’une implémentation qui revient à 250 000 dollars pour une organisation actuelle. C’est une énorme différence. Cela rend une implémentation difficile à mettre en route. »

Chris Lawrence, qui occupa les fonctions de consultant et d’architecte chez VMware avant de rejoindre le cabinet britannique Virtigon (qui œuvre lui aussi pour les deux concurrents), a déclaré que Nutanix avait la capacité de prendre des parts de marché à VMware cette année et qu’il voyait de plus en plus de clients choisir l’éditeur de San Jose. Il a indiqué que les produits VMware étaient excellents et que l’hyperviseur ESXi était à la pointe de l’industrie, mais que Nutanix AHV représentait désormais 60% des contrats conte 40% pour ESXi car AHV était gratuit. C’est un point très attractif lorsque les clients regardent leurs contrats de licence a-t-il précisé. Il estime par ailleurs que Nutanix est un innovateur de premier ordre avec un calendrier de lancements de produits « incroyablement agressif ». « La rapidité avec laquelle ils proposent des produits et des fonctionnalités est remarquable, au point que les clients ne peuvent presque pas suivre le rythme, mais c’est une excellente position pour un fournisseur. Les clients ne s’en plaignent pas », a-t-il expliqué, avant d’ajouter qu’il fallait que Nutanix garde une longueur d’avance pour ne pas se faire « ravir la couronne de l’infrastructure hyperconvergée » par VMware et Dell.

Lorsque nos confrères ont demandé au patron du channel de Nutanix, Christian Alvarez, ce qui différenciait Nutanix de VMware, ce dernier a déclaré : « Le fait que nos solutions soient simples à déployer ». Il a ajouté que sa société faisait tout pour réduire le coût total de possession et pour faciliter l’exploitation et la maintenance. Interrogé à son tour, VMware ne s’était toujours pas exprimé au moment de la mise en ligne de l’article.