Cisco a annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes. Au cours du troisième trimestre clos le 28 avril, le chiffre d’affaires a grimpé de 4% sur un an pour atteindre 12,46 milliards de dollars alors que Wall Street tablait sur 12,43 milliards de dollars. Tiré par les applications (+19%) et la sécurité (+11%), le chiffre d’affaires produits progresse de 5% tandis que celui généré par les services augmente de 3%. Un petit tiers (32%) du chiffre d’affaires est récurrent. C’est deux points de plus qu’un an auparavant. Sur un plan géographique, la zone EMEA se distingue avec une croissance de 9%, devant le Japon (7%) tandis que les Amériques doivent se contenter d’une petite progression de 2%.

Le bénéfice net GAAP progresse de 7% pour s’établir à 2,7 milliards de dollars, soit 0,56 dollar par action. « Nous avons généré de solides résultats au troisième trimestre avec un chiffre d’affaires en croissance de 4% et un bénéfice par action non-GAAP en croissance de 10% », commente dans un communiqué la directrice financière de la société, Kelly Kramer. « Notre investissement dans l’innovation et la poursuite de notre stratégie ont payé. Nous avons constaté une vigueur généralisée à l’ensemble de notre portefeuille alors que nous poursuivons le changement de notre business model et que nous délivrons de la valeur à nos actionnaires. »

Wall Street n’a pas la même perception des choses puisque le titre a perdu 3,4% dans les échanges après la clôture. Les analystes estiment en effet que le virage stratégique vers le logiciel, l’IoT et la cybersécurité ne s’opère pas assez vite. Ils s’attendaient notamment à un chiffre d’affaires généré par la sécurité de 584 millions de dollars, malgré une hausse de 11%, ces revenus n’ont atteint que 583 millions de dollars.

Pour le trimestre en cours, Cisco prévoit un bénéfice par action compris entre 0,68 et 0,7 dollar. Thomson Reuters I/B/E/S tablait pour sa part sur 0,69 dollar.