Toshiba poursuit le renflouement de ses caisses. Après avoir cédé ses mémoires pour 2 billions de yens (environ 15 milliards d’euros) à Pangea, un consortium mené par Bain Capital, où figurent Apple, Seagate, Kingston Technology, Dell, le Sud-Coréen SK Hynix et le groupe nippon Hoya, le conglomérat japonais a vendu sa branche télévision à Hisense.

Dans le cadre de cette transaction, le fabricant chinois achète 95% des actions de Toshiba Visual Solutions Corporation (TVS), filiale à part entière de Toshiba Corporation, pour un montant total de 12,9 milliards de yens (environ 97,2 millions d’euros).

Par ce rachat, Hisense met la main sur les activités liées à la télévision, telles que la production, la recherche et développement et les fonctions opérationnelles. L’accord prévoit que TVS pourra utiliser la marque Toshiba dans le cadre de ses activités liées à l’électronique grand public pour les 40 prochaines années, et ce partout dans le monde.

TVS possède deux usines au Japon, des centaines d’employés dans le département R&D et un important portefeuille de brevets liés aux activités de télévision, de qualité d’image et d’acoustique.