Le géant américain de la cybersécurité annonce l’acquisition d’Ermetic, spécialiste israélien de la sécurité du cloud , pour 265 millions de dollars. Fondée en 2019, la startup propose une plateforme de détection et prévention des menaces dans les environnements de cloud public (AWS, Google Cloud et Azure). Sa technologie identifie les activités inhabituelles liées à l’accès aux données, à la gestion de l’accès au réseau et à la gestion des autorisations.

Tenable entend intégrer les fonctionnalités de protection des applications cloud native (CNAPP) et de gestion des droits d’accès à l’infrastructure cloud (CIEM) d’Ermetic à sa plateforme de gestion d’exposition Tenable One. L’offre commune doit apporter une visibilité contextuelle des risques, leur priorisation et l’automatisation de mesures correctives, à la fois sur site et dans les environnements multicloud.

« Ensemble, nous serons en mesure de fournir une vision globale de la surface d’attaque moderne et d’aider les organisations à réduire l’exposition et les risques, en utilisant l’identité comme base essentielle », fait valoir Amit Yoran, PDG de Tenable dans un communiqué.

Alors que la presse israélienne évoquait des négociations entre 300 et 350 M$, Tenable apportera finalement 240 M$ en espèces et 25 M$ en actions. Il s’agit malgré tout de la seconde plus grande acquisition cyber du trimestre, derrière celle de Perimeter 81 par Check Point pour 490 M$. La finalisation de l’acquisition est prévue au début du quatrième trimestre 2023.

Ermetic a obtenu 100 M$ de financements, dont 70 M$ en 2021 lors d’un tour de table en Série B dirigé par le fonds Qumra Capital. En janvier dernier, la startup avait annoncé 30 licenciements, soit 17% de son effectif, invoquant la situation du marché et la volonté de focaliser ses ressources sur le développement de sa technologie.

« L’énorme base de clients installés de Tenable nous permettra de faire découvrir à davantage d’organisations les avantages de la priorisation des risques en fonction du contexte afin de résoudre les problèmes avant qu’ils ne se manifestent », se félicite à présent Shai Morag, le PDG et co-fondateur d’Ermetic. Un bon point aussi pour les activités des partenaires.

Ermetic est la sixième acquisition de Tenable depuis son introduction en bourse en 2018. Elle fait suite à celles d’Indegy (sécurité OT), Alsid (exposition de l’identité), Accurics (sécurité du cloud), Crymptom (analyse des chemins d’attaque) et Bit Discovery (gestion de la surface d’attaque).