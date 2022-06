Les solutions de gestion des surfaces d’attaques (Attack Surface Management ou ASM) gagnent en maturité et enclenchent une série d’acquisitions. Après celle de Randori par IBM, c’est au tour de Bit Discovery d’être croqué par Tenable. Le spécialiste de la cybersécurité basé à Columbia dans le Maryland annonce avoir finalisé l’acquisition et le lancement au troisième trimestre de son offre Tenable.asm, reprenant les technologies Bit Discovery.

Tenable.asm proposera une surveillance continue de la surface d’attaque, découvrira les connexions aux actifs Internet d’une organisation, qu’ils soient internes ou externes à leurs réseaux, afin d’évaluer la posture de sécurité de l’ensemble de leur surface d’attaque externe.

« Très peu d’organisations, voire aucune, comprennent vraiment leur empreinte numérique complète. L’une des failles de sécurité les plus courantes mais les plus dangereuses consiste à mal configurer quelque chose dans le cloud et à le rendre accessible sur Internet. Les organisations savent de moins en moins quels actifs sont exposés », souligne dans un communiqué Glen Pendley, directeur de la technologie chez Tenable.

En intégrant la technologie de Bit Discovery à ses autres solutions de monitoring réseau et de gestion des vulnérabilités, Tenable permettra à ses clients d’obtenir le contexte des chemins d’attaque potentiels des systèmes externes aux actifs critiques dans l’ensemble de leur organisation, fournissant une mesure complète de leur exposition globale. Les clients connaitront ainsi les corrections prioritaires à opérer. Tenable annonce également qu’une nouvelle version de son scanner de vulnérabilité Nessus inclura la découverte d’actifs.