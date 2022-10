Le spécialiste américain en cybersécurité Tenable annonce avoir élaboré une plateforme combinant la gestion des vulnérabilités, de la surface d’attaque externe, des identités et les données de sécurité du cloud pour « repérer les faiblesses avant que les attaquants ne puissent les exploiter ».

Selon le PDG de Tenable, Amit Yoran, Tenable One est unique en son genre : « La plateforme offre vraiment une perspective holistique de l’exposition et du risque ». Et d’ajouter dans un communiqué : « Elle permet de visualiser tous les actifs et toutes les vulnérabilités, ce qui permet une gestion plus efficace des risques ; de mieux prévoir et hiérarchiser les cyberattaques ; et d’améliorer les rapports sur les risques d’exposition ».

La firme de Columbia, dans le Maryland, a renforcé ses offres de sécurité, notamment avec le rachat, l’an dernier, de la start-up Accurics, spécialisée dans la sécurité du cloud. Et puis surtout Cymptom, l’hiver dernier. En juin, elle a également acquis Bit Discovery, un fournisseur de solutions de gestion des surfaces d’attaque externes.

« La technologie de cartographie des voies d’attaque de Cymptom est une pièce maîtresse de la nouvelle plateforme », précise Amit Yoran auprès de CRN, en ajoutant que la solution devrait attirer les partenaires. Il rappelle que les ventes de Tenable sont 100% indirectes.