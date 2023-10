Telehouse a inauguré la première tranche de son nouveau datacenter sur son campus TH 3 implanté à Magny-les-Hameaux (Yvelines). Une extension stratégique pour le troisième plus gros acteur de colocation en centre de données en France. Le groupe japonais a prévu d’investir 250 millions d’euros pour les 5 tranches de ce datacenter de 12 000 mètres carrés de salles IT et disposant d’une puissance électrique totale de 18 mégawatts, dont la finalisation est prévue en 2025. Il vient en extension du datacenter existant, de même superficie mais qui plafonne à 15 mégawatts.

Connectivité, avantages liés à l’implantation géographique, normes de sécurité, standards de résilience et conception écoresponsable, nous avions présenté les atouts de ce nouveau datacenter « DC Magny 2 » au lancement de sa construction. Un actif précieux pour le groupe et ses clients à la recherche de capacités d’hébergement aux plus hauts standards en France.

« Notre nouveau datacenter s’inscrit dans la continuité de notre plan stratégique qui consiste à soutenir la souveraineté numérique européenne et nationale avec l’extension de nos capacités d’hébergement et de connectivité », fait valoir dans un communiqué Sami Slim, le directeur général de Telehouse France. « Nous souhaitons attirer le trafic Internet mondial sur le sol européen et proposer à nos clients des infrastructures de confiance, performantes, à faible impact environnemental pour qu’ils puissent mener à bien leur stratégie de croissance. »

« Nous avons avec Telehouse un acteur qui place l’efficience énergétique de ses équipements tout en haut de ses priorités. Nous avons un centre de données exemplaire dans ce domaine, et destiné en priorité aux acteurs souverains : à des Dassault Systèmes, à des Thales, qui viendront ici mutualiser leurs équipements à la fois pour éviter les coûts financiers et environnementaux », s’est félicité Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du numérique, venu inaugurer le site en présence de l’ambassadeur du Japon en France.