Face à l’évolution constante du paysage des cybermenaces, la demande des entreprises s’amplifie et évolue également. Au-delà des solutions logicielles qui vont les protéger, à un instant T et dans une configuration donnée face à des attaques connues, elles veulent accéder à une protection étendue, qui leur garantit des réponses évolutives pour répondre aux menaces actuelles comme futures.

Cette demande est particulièrement forte pour les PME qui ne disposent pas en interne de ressources suffisantes dédiées à la sécurité informatique. Mais elle peut aussi émaner de sociétés plus importantes dotées d’une DSI, mais qui souhaitent se concentrer sur leur cœur de métier et/ou leur transformation numérique en cours.

Chaque cas est particulier mais il y a un point commun parmi toutes ces situations : la demande croissante de services clés en mains autour de la cybersécurité. Kaspersky, éditeur et leader mondial dans ce domaine, avec un portfolio qui offre un éventail de réponses adaptées aux différents niveaux de complexité technique, l’a bien compris.

Aux côtés de ses partenaires depuis plus de 20 ans, avec une présence sur l’ensemble du territoire national, Kaspersky a entendu la demande d’accompagnement de ses revendeurs depuis quelques années déjà. Cela s’est traduit par le lancement de leur programme MSP (Managed Services Provider – fournisseurs de services managés) pour leur faciliter la mise en place d’une gamme complète de services aux entreprises.

Ce nouveau modèle de commercialisation, qui s’appuie sur leurs quatre distributeurs nationaux référencés (Abbakan, Infinigate, Ingram Micro, et Watsoft), permet aux partenaires de toutes tailles d’améliorer leur rentabilité et de créer des revenus récurrents (par abonnement de leurs clients aux services proposés).

Accompagnés tout au long de leur démarche, depuis l’analyse des besoins de leurs cibles jusqu’aux formations et à la certification, les revendeurs montent en puissance progressivement. Ils profitent de la solidité technique reconnue des solutions de Kaspersky mais aussi de la veille active de ses laboratoires sur les menaces émergentes.

Au quotidien, la gestion des licences et des services est simple, grâce à un portail dédié et à des outils de gestion centralisés. Le modèle MSP apporte aux revendeurs toute l’agilité dont ils ont besoin, et qui doit demeurer un point fort avec leurs clients. Ils peuvent apporter des réponses adaptées à toutes les problématiques de sécurité, de la plus simple à la plus complexe.

Le programme MSP accompagne ainsi parfaitement le marché dans ses besoins en services autour de la cybersécurité, en permettant aux revendeurs d’industrialiser leur production, la gestion de leurs licences et leurs évolutions futures face aux nouvelles menaces.

Distributeur ou revendeurs : Pourquoi ils disent OUI au programme MSP de Kaspersky

Le programme MSP de Kaspersky a été élu ‘Meilleur programme MSP partenaire’ lors des European MSP Innovation Awards, organisés par Channel Partner Insight, récompensant ainsi leurs efforts de toujours mieux accompagner leurs partenaires dans leurs offres de services.