A l’occasion des Assises de la Sécurité 2021, Schneider Electric annonce avoir obtenu la qualification Prestataire d’Audit de Sécurité des Systèmes d’Information (PASSI) pour ses produits et son entité de conseil et d’audit en cybersécurité industrielle.

Avec une implantation historique sur les sites industriels français, il revendique être le premier constructeur à décrocher ce label qui lui a été décerné par LSTI, un organisme accrédité par le Cofrac (Comité français d’accréditation) et reconnu par l’Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information).

« La convergence entre le monde de l’IT et celui des équipements industriels (OT) nécessite davantage d’attention à la cybersécurité des installations car les équipements peuvent devenir des cibles d’attaques et bloquer des sites essentiels au fonctionnement du pays et de l’économie », prévient Yann Bourjault, directeur de la transformation digitale et de la cybersécurité chez Schneider Electric, dans un communiqué.

Samuel Braure, en charge du projet de qualification du constructeur français, ajoute : « Grâce au PASSI, nous avons adapté nos processus, structuré notre organisation et la conduite des missions d’audit. Notre forte expertise dans les environnements industriels est un gros avantage pour nos clients avec cette double compétence IT/OT. »

Pour en savoir plus sur les exigences applicables aux PASSI, c’est ici, sur le site de l’Anssi.