Mark Bregman, le directeur technique de NetApp quitte la société. Selon CRN, qui rapporte l’information, ce départ est causé par une nouvelle réorganisation de l’entreprise en trois entités distinctes : la première regroupant les systèmes de stockage et les logiciels (Storage Systems & Software), la deuxième consacrée aux infrastructures cloud (Cloud Infrastructure) et la troisième dédiée à l’activité cloud (Cloud Business).

Mark Bregman occupait le poste de CTO depuis l’automne 2015. Avant cela il a occupé différentes fonctions de manager technique chez IBM, Symantec et NeuStar.

Interrogé par nos confrères, un porte-parole de NetApp a confirmé dans un message le départ de l’intéressé. « Il a décidé de poursuivre sa carrière hors de NetApp. Nous lui souhaitons bonne chance et le remercions pour ses contributions », indique le courriel qui précise que la société n’envisage pas de le remplacer. « A cause du réalignement de nos ressources d’ingénierie aux travers de trois nouvelles business units, nous ne prévoyons pas de pourvoir un poste de CTO. »

De son côté Mark Bregman n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet.

Dirigée par Joel Reich, vice-président exécutif Product Operations la BU Storage Systems & Software prend en charge les baies de stockage. Placée sous la responsabilité de son directeur général Brad Anderson, la BU Cloud Infrastructure se consacre aux infrastructures convergées et hyperconvergées aux baies all flash SolidFire et au stockage objet StorageGRID. Enfin, le BU Cloud Business, dirigée par le senior vice-président Anthony Lye, s’occupe du développement de la technologie Data Fabric de NetApp.