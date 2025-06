Tenexa, une ESN en forte dynamique, complète son catalogue en annonçant une offre d’accompagnement et de mise en œuvre autour de la solution BMC Control-M.

Partenaire historique de BMC en France depuis de nombreuses années autour d’offres ITSM, ITAM, ITOM, AIOps, Tenexa franchit une nouvelle étape pour compléter son catalogue de service et se positionner en guichet unique auprès de ses clients. C’est dans ce contexte que l’ESN a investi dans des ressources importantes ces derniers mois pour lancer son offre autour de BMC Control-M.

La solution leader BMC Control-M simplifie l’orchestration des flux de travail applicatifs et de données, qu’ils soient hébergés sur site ou proposés en mode service. Elle facilite la création, la planification, la gestion et le suivi des traitements, tout en offrant une visibilité complète et une fiabilité accrue pour optimiser les performances opérationnelles et respecter les engagements métiers.

Tenexa lance une offre globale pour exploiter tout le potentiel de la solution BMC Control-M.

Concrètement, Tenexa renforce ses équipes actuelles en intégrant des experts de l’environnement BMC Control-M, capable d’accompagner les clients à chaque étape de leurs projets : depuis la phase de réflexion, au conseil, en passant par la mise en œuvre, l’intégration, le support et l’évolution de la plateforme. De fait, les 600 clients de l’ESN pourront bénéficier de cette nouvelle offre afin de renforcer la gestion des flux de leur production. Cette nouvelle offre est ainsi mise à disposition des clients de l’ESN pour optimiser la gestion de leurs flux de production.

Fort de ces éléments, les ETI et grandes organisations pourront accéder à une offre industrialisée de bout en bout, reposant sur les meilleures pratiques du marché et une connaissance très précise de la solution BMC Control-M.

Jean Christophe LOPIN, Directeur de division chez Tenexa « Nous sommes heureux d’annoncer la disponibilité de cette nouvelle offre d’ordonnancement qui ne dispose pas d’équivalent sur le marché français. Notre implication de longue date autour de BMC nous permet de prendre de l’avance et de proposer à nos clients des prestations à forte valeur ajoutée pour étoffer en continu leurs environnements de production et en faire un véritable levier de performance et de résilience. »

Valério Celenza, Sales Manager Italy & France BMC Software : « Grâce à l’expertise de Tenexa sur le terrain et à notre collaboration étroite, nous apportons une réponse concrète à la complexité croissante de l’orchestration, des workloads et des pipelines de données. Ce partenariat structurant, fondé sur des investissements conjoints, permet d’ancrer Control-M comme la plateforme de référence pour automatiser et fiabiliser les opérations IT critiques dans un environnement toujours plus hybride et dynamique. »