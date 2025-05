Tenexa, une ESN en forte dynamique, reconnue pour son expertise Cloud, cybersécurité et infogérance IT, annonce une vaste campagne de recrutement pour accompagner sa croissance. Dans ce contexte, le groupe ouvre 200 opportunités au sein de ses agences dans les régions Nord, IDF et Sud-Ouest.

Le groupe propose des services de haute qualité, made in France, à plus de 600 clients, ETI et grands groupes, dans des secteurs variés, couvrant du DataCenter jusqu’à l’utilisateur, pour répondre aux besoins diversifiés de ses clients avec une stratégie d’innovation continue.

Avec une équipe de management renforcée, près de 1 050 collaborateurs et un CA supérieur à 100 M€, le groupe a enregistré une forte croissance au cours des trois dernières années, soutenue par une politique commerciale ambitieuse et une culture opérationnelle solide.

Participer à long terme à un projet d’entreprise stimulant

Plus qu’un simple emploi, le groupe Tenexa permet de vivre une expérience professionnelle unique dans le secteur des ESN tout en intégrant en continu de nouvelles expertises garantes d’une réelle montée en compétence. De fait, les talents qui évoluent au sein de l’entreprise travaillent sur des projets de premier plan qui associent innovation, conception, déploiement et maintien en conditions opérationnelles.

Pour recruter et fidéliser ses équipes, le groupe Tenexa investit des ressources importantes dans ses programmes de formation. De plus, la proximité de l’équipe de management et sa transparence dans sa communication sont autant de marques de confiance qui permettent de se projeter à long terme dans un groupe responsable et étique.

Quelques opportunités proposées :

– Experts en réseau, en cybersécurité et en cloud

– Team Leader

– Consultants ITSM

– Architecte Solution

– Chef de projet réseau

– Postes commerciaux

Plus de détails sur la page suivante

Karelle BROZYNA, DRH chez Tenexa « Tenexa bénéficie d’une croissance soutenue et d’un plan stratégique qui nécessite de compléter ses équipes historiques pour répondre efficacement aux attentes exprimées par ses clients. Nous allons investir massivement pour nous entourer de talents qui partagent nos convictions et désirent intégrer une ESN singulière pour qui les notions de respect, de qualité, d’innovation et de dépassement de soi sont plus que de simples arguments commerciaux ou marketing. »