Stéphane Arnaudo est promu directeur du channel pour l’Europe chez Cohesity, après avoir occupé le poste de directeur channel pour l’Europe du Sud, les pays nordiques et le Benelux pour Cohesity et Veritas. Il a rejoint Cohesity en décembre 2024, suite à l’acquisition de Veritas par Cohesity.

Avant de rejoindre Veritas, Stéphane Arnaudo a travaillé chez NetApp entre 2018 et 2023. Ce diplômé de l’IPAG Business School était auparavant à la direction Europe du Sud d’Atlantis Computing, entre 2014 et 2017. Il a ensuite brièvement occupé des fonctions identiques chez HPE puis, après la fusion des activités logicielles des deux entreprises, chez Micro Focus.

Ayant commencé sa carrière en 1992, Stéphane Arnaudo a d’abord occupé des fonctions commerciales, puis de direction des ventes chez QMS, Yrel Electronics, Insignia Solutions, Citrix et VMware. Il a été en charge des équipes de ventes alliances et channel chez VMware pendant 7 ans et directeur de l’équipe PME et channel chez Citrix pendant 10 ans.