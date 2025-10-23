Le groupe Squad, acteur de référence en cybersécurité, annonce la nomination d’Anne-Sophie Schvartz au poste de Directrice Administrative et Financière (CFO).

Cette nomination intervient dans un contexte de forte accélération et de transformation pour l’entreprise, marqué par plusieurs opérations de croissance externe, un renforcement de sa présence en France et une expansion internationale soutenue.

Dans ses nouvelles fonctions, Anne-Sophie jouera un rôle clé dans le développement stratégique du Groupe. Elle aura pour mission de garantir un pilotage financier solide et durable, assurant la performance de l’entreprise et sa conformité aux standards comptables et fiscaux. Elle accompagnera également Squad dans sa stratégie de croissance et d’acquisitions, tout en renforçant le dialogue avec les actionnaires et les partenaires financiers.

Membre du Comité de Direction, elle contribuera directement aux orientations stratégiques du Groupe aux côtés de la Direction générale.

Diplômée d’un Master en Finance de l’ISC Paris, Anne-Sophie dispose d’une solide expérience acquise au sein de grandes entreprises internationales telles que Novell, Accenture, PTC, Adecco et Salesforce, où elle a occupé différentes fonctions de Direction Financière.

Laurent Graciani, CEO du groupe Squad :« L’arrivée d’Anne-Sophie Schvartz au sein de Squad marque une étape déterminante dans notre trajectoire de croissance. Son expérience en structuration financière et son expertise des environnements internationaux renforcent la crédibilité de notre gouvernance et notre capacité à dialoguer avec les investisseurs. Elle apporte à la fois l’exigence et la hauteur de vue nécessaires pour accompagner nos ambitions et préparer l’avenir du Groupe. »

Anne-Sophie Schvartz, CFO du Groupe Squad :« Je suis honorée de rejoindre Squad à un moment clé de son développement. Les ambitions portées par le Groupe, en France comme à l’international, s’accompagnent d’un besoin accru de structuration et de solidité financière. Ma mission sera d’apporter les outils, la transparence et la discipline nécessaires pour soutenir cette croissance, tout en cultivant la confiance de nos partenaires et de nos investisseurs. »