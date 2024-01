Le cabinet de conseil en cybersécurité Squad annonce le rachat de Newlode, un intégrateur parisien spécialisé en cybersécurité. Son objectif : faire de Newlode son bras armé en intégration de solutions de cybersécurité et en fourniture de services infogérés de sécurité.

Fruit du rapprochement dans la deuxième moitié des années 2010 de trois prestataires intervenant l’un dans les infrastructures pour centres de données, l’autre dans la cybersécurité et le troisième dans la gestion de données et le DevOps, Newlode est une entreprise d’une cinquantaine de salariés ayant réalisé 17 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice 2022-2023 qui fournit du DevSecOps et des prestations d’intégration de solutions à une clientèle de grands comptes dans le cadre de projets d’automatisation de SOC. Elle a pour partenaires clés des marques telles que F5, Forcepoint, Forescout, Fortinet, Netskope, Okta, Palo Alto Networks et SentinelOne.

Créé en 2011 par Eric Guillerm et Marc Brua, Squad affiche pour sa part 850 collaborateurs, 83 millions d’euros de chiffre d’affaires et intervient essentiellement en régie (70% de ses facturations) et en engagement de résultat (27%) dans le cadre de missions de management de services de cybersécurité et de Cloud.

Le rachat de Newlode permet à Squad de poursuivre son développement en se positionnant sur les métiers de l’intégration et des services infogérés de sécurité. Deux cordes qui lui manquaient et que Microsoft, dont l’entreprise est partenaire, lui recommandait d’avoir à son arc pour approfondir leur relation. C’est désormais chose faite.

Cette opération permet à Newlode, désormais filiale à 100% de Squad, l’aller chercher des projets de plus grande ampleur. « De par notre niveau d’expertise et nos domaines d’intervention, nous avons été amenés avec le temps à travailler essentiellement avec des grands comptes. Mais lorsque nous remportons un projet auprès d’une direction technique, nous sommes régulièrement confrontés à la résistance des directions achat et juridique », constate Omer Shala, son président-fondateur. Des réticences que la taille du groupe Squad devrait contribuer à lever.

Autre bénéfice attendu de ce rapprochement : Newlode compte bien s’appuyer sur les ressources de Squad et sa capacité à recruter pour augmenter sa propre capacité à prendre et à livrer des projets. Omer Shala voit ainsi d’importantes opportunités dans le domaine du SASE (Secure Access Service Edge ou services d’accès à distance sécurisés) en partenariat avec Netscope, avec lequel Newlode vient de remporter le plus gros dossier de l’année 2023 sur le marché français. Newlode anticipe ainsi une forte accélération de ses facturations sur l’exercice 2024, à 23 M€.

Newlode restera autonome sur le plan opérationnel. Ses principaux associés deviennent actionnaires de Squad. Son président et Julien Tarnowski, son directeur général, entrent à son Codir. En revanche, le plan de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), qui visait à fidéliser les éléments clés de Newlode, est caduc. Mais un nouveau plan est à l’étude, assure Omer Shala.

Soutenu par le fonds Abenex, qui est son actionnaire majoritaire depuis janvier 2021, Squad entend poursuivre sa croissance sur un rythme soutenu pour atteindre 150 M€ et 1.200 salariés à l’horizon 2026. Un développement qui passera notamment par l’international.